В центре Николаева водитель «Volkswagen Touareg» протаранил «маршрутку»

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В Николаеве в понедельник, 16 декабря, водитель «Volkswagen Touareg» на пересечении улиц Большая Морская и Лягина въехал в маршрутное такси №13.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, водитель «Volkswagen», который двигался по улице Лягина, на перекресте не уступил движение «маршрутке», которая направлялась со стороны улицы Соборной в направлении улицы Декабристов. Таким образом он въехал в правый бок пассажирского микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter».

В результате аварии пассажиры «маршрутки» и водители транспортных средств не пострадали. Оба автомобиля получили механические повреждения.

На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Тарас Леонтян

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