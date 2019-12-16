В центре Николаева водитель «Volkswagen Touareg» протаранил «маршрутку»

В Николаеве в понедельник, 16 декабря, водитель «Volkswagen Touareg» на пересечении улиц Большая Морская и Лягина въехал в маршрутное такси №13.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, водитель «Volkswagen», который двигался по улице Лягина, на перекресте не уступил движение «маршрутке», которая направлялась со стороны улицы Соборной в направлении улицы Декабристов. Таким образом он въехал в правый бок пассажирского микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter».

В результате аварии пассажиры «маршрутки» и водители транспортных средств не пострадали. Оба автомобиля получили механические повреждения.

На месте работают сотрудники патрульной полиции.