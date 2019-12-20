Жительница Николаева обвинила охранников мэрии в хамстве – им не понравилось, что детей сфотографировали возле ёлки

Охранники мэрии Николаева 19 декабря оскорбили руководительницу детского коллектива Юлию Цуканову, которая сфотографировала своих воспитанников возле ёлки в холле горсовета.

Об этом Цуканова сообщила на своей странице в Facebook.

Дети выступали на открытии ёлки и переодевались в здании мэрии. По окончанию мероприятия Цуканова решила сфотографировать своих артистов «на лестнице возле ёлочки».

«С двух сторон налетели на меня охранники с криками, «трехэтажными» матами, оскорблениями. Просила спокойно объяснить, что происходит, и в чем нас обвиняют! На что в свой адрес, и это в присутствии моих воспитанников и внизу ожидающих родителей, пошёл поток матерных оскорблений и рассказов, куда я должна пойти. После этого объяснили, что это госучреждение и не ... тут фотографироваться! Спускаясь вниз, я попросила их данные, на что в очередной раз они озвучили мне направление валить отсюда подальше», - сообщила руководительница коллектива.

В мэрии Николаева прокомментировали эту ситуацию. Директор департамента городского головы Юлия Литвинова сообщила, что охрану здания осуществляет ООО «Южный Янтарь», которое выиграло тендер. В ближайшее время должна состояться встреча с руководителем предприятия Юрием Бабковым (экс-депутат горсовета - ПН) и «теми, кто выложил информацию по этому случаю».

«О результатах переговоров и принятых в результате мерах сообщат тем, кто стал участником инцидента. Среди авторов, принявших участие в обсуждении досадного случая (в соцсети - ПН), было несколько человек, которые сообщили, что уже были свидетелями подобного поведения охранников Николаевского городского совета. Юлия Литвинова обратилась с предложением изложить подробно в письменном виде информацию, чтобы руководство исполнительных органов могло официально реагировать. Устные заявления или сообщение в фейсбуке не являются официальным обращением, которое может быть основанием для расследования подобных случаев», - отмечено в сообщении.

Напомним, что в 2016 году депутаты комиссии ЖКХ выступили против того, чтобы мэрию охраняла фирма экс-«регионала» Бабкова. Тогда же охрана мэрии от фирмы «Южный Янтарь» бездействовала, когда «свободовец» попытался облить зелёнкой депутата облсовета Невенчанного.