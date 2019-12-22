В США 13 человек получили ранения в результате стрельбы

Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в жилом доме в Чикаго в американском штате Иллинойс.

Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в районе Энглвуд. В тот момент в жилом доме, вероятно, проходила вечеринка. Всех пострадавших госпитализировали. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в городе Джерси-Сити неизвестные на улице открыли огонь по людям. Погибло шесть человек, один из них полицейский.