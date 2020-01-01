В Житомире во время запуска фейерверка мужчина получил серьезные травмы

Фото - иллюстрация В Житомире мужчина получил серьезные ранения во время запуска фейерверка.

Об этом сообщает сайт «Житомир-онлайн».

Инцидент случился 1 января на улице Восточной. Фейерверк не запускался, мужчина решил в него заглянуть и в это время фейерверк, который был достаточно мощным, сработал. Пострадавший находится в реанимации.

- После полуночи, примерно в 0:50 во время запуска фейерверка тяжело травмировало 35-летнего жителя Житомира. Его доставили в областную больницу, где он сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, - сообщила пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко.

Напомним, что в 2019 году в Харькове мужчине оторвало кисть руки, когда он пытался запустить фейерверк.