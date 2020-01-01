Николаевские пожарные в новогоднюю ночь спасли от огня два частных дома

В Николаевской области в новогоднюю ночь спасатели потушили два пожара на территории частного сектора.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Первый случай произошел в 3:55 в селе Шевченково в Витовском районе, где загорелось сено. На место происшествия немедленно направили дежурный караул спасателей и пожарную команду «Луч». Существовала угроза переброски пламени на жилой дом и хозяйственную постройку, но пожар потушили на площади 100 кв. метров и спасли здания от огня.

Похожий инцидент произошел в 5:19 в селе Александровка Снигиревского района. Здесь на улице Богдана Хмельницкого также горела солома на территории частного хозяйства, и огонь едва не затронул жилой дом. Спасатели и местная пожарная охрана «Снигиревское» не допустили дальнейшего распространения огня и потушили возгорание.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина покурил в кровати и едва не сжег свою квартиру.