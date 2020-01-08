В Иране разбился украинский пассажирский самолет – погибли 176 человек

В среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из Тегерана, столицы Ирана.

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08:52 Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Иранские службы спасения нашли чёрный ящик украинского Boeing-737. Его уже передали правоохранительным органам страны для дальнейшего разбирательства.

Большинство пассажиров потерпевшего крушение самолета были гражданами Ирана. По предварительной информации, основной причиной падения стало возгорание двигателя. Версию с терактом (или ПВО) власти отрицают.

На месте продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК.

08:41 На месте крушения самолета работают экстренные службы.

08:40 В сети появляются видео момента аварии.

تصاویر سقوط هواپیمای اکراینی، امروز حوالی پرند pic.twitter.com/JO9pjgPtZI — Alireza Mohammadi (@Alz_Als) 8 января 2020 г.

08:37 Представитель Управления гражданской авиации Ирана заявил, что большинство пассажиров разбившегося украинского самолета были гражданами Исламской Республики Иран и что пассажиры других национальностей также находились в полете, передают иранские СМИ.

08:33 Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев, сообщает Офис президента. Сам Зеленский выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», - написал президент Украины в Telegram.

08:24 Иранское информагентство IRNA, со ссылкой на спикера аэропорта имама Хомейни, сообщает, что все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения.

07:54 Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» ( МАУ) разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев должен был прибыть в Международный аэропорт «Борисполь».

Глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд предположила, что кто-то из пассажиров мог выжить.

«Самолет в огне, но мы послали экипажи ... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров».

Представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сообщила, что на борту находились 170 пассажиров.