Во Львове из окна четвертого этажа выпала девушка с порезанными венами – она чудом выжила

Во Львове из окна квартиры на четвертом этаже выпала 21-летняя девушка - жительница Львовской области.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает ZAXID.NET.

Инцидент произошел около 20 часов в субботу, 11 января, на улице Лычаковской.

«На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность девушки. Это 21-летняя жительница Перемышлянского района. Также известно, что в квартире вместе с ней находились трое мужчин, которым 22, 32 и 37 лет. Все трое - жители Львова», - говорится в сообщении.

Девушка жива. Ее с травмами госпитализировали в больницу. При осмотре было обнаружено, что у нее порезанные вены на руке.

Напомним, в Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девушки – одна из них погибла.