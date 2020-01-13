В Очакове произошел масштабный оползень – обвалилась часть берега

В Очакове произошел оползень, из-за «полукилометровой трещины» обвалилась часть берега.

Об этом говорится в сообществе «Чорноморська зірка».

«Небывалый оползень в районе 15-й батареи и артиллерийской военной части. Буквально за считанные дни почти полукилометровая трещина отделила заборы военных частей от прибрежной зоны. Общая площадь оползня составляет приблизительно 5 гектаров. Сила давления на грунт была такая, что на берегу выдавила участки песка, напоминающие островки», - сообщили в соцсетях.

В связи с этим 11 января прошло внеплановое совещание в мэрии по поводу чрезвычайной ситуации. Отмечается, что «городская власть не в силах самостоятельно решить подобную проблему».

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели освободили двоих мужчин, которых из-за обвала грунта засыпало землей.