В Киеве торговый центр и территорию вокруг него затопило кипятком – сообщают о пострадавших

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В понедельник вечером, 13 января, в Голосеевском районе Киева затопило горячей водой ТРЦ Ocean Plaza и рядом расположенную территорию. 

Об этом сообщают пользователи в соцсетях. 

Сообщается, что кипятком залило весь первый этаж торгового центра. Из здания эвакуировали посетителей. Кроме того, всю территорию рядом с торговым центром также залило водой, а улицу затянуло паром.

Есть информация о пострадавших, которые получили ожоги. Однако ни количество потерпевших, ни степень их травм неизвестны. Также сообщают, что маршрутка» колесами провалилась под асфальт.

На месте уже работают коммунальщики, также дежурят правоохранители, сотрудники ГСЧС и медики.

В то же время, как сообщает ГСЧС Украины, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.

«Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехал дежурное подразделение 27-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве. Спасатели эвакуировали из маршрутного такси четыре пассажира, а также троих граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения шесть человек. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА», - говорится в сообщении.

Анатолий Чубаченко

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