В Киеве торговый центр и территорию вокруг него затопило кипятком – сообщают о пострадавших

В понедельник вечером, 13 января, в Голосеевском районе Киева затопило горячей водой ТРЦ Ocean Plaza и рядом расположенную территорию.

Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Сообщается, что кипятком залило весь первый этаж торгового центра. Из здания эвакуировали посетителей. Кроме того, всю территорию рядом с торговым центром также залило водой, а улицу затянуло паром.

Есть информация о пострадавших, которые получили ожоги. Однако ни количество потерпевших, ни степень их травм неизвестны. Также сообщают, что маршрутка» колесами провалилась под асфальт.

На месте уже работают коммунальщики, также дежурят правоохранители, сотрудники ГСЧС и медики.

В то же время, как сообщает ГСЧС Украины, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.