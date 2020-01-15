В Николаеве разыскивают женщину, которая в конце декабря ушла из дома и исчезла

Полиция разыскивает 45-летнюю жительницу Николаева Ирину Аркушенко, которая ушла из дома и исчезла.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам родственников, женщина имеет расстройства здоровья. 27 декабря Аркушенко Ирины Валерьевны 1974 года рождения ушла из дома по улице Курортная и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост - 165 см, крепкого телосложения, глаза зеленые, волосы темные до плеч, носит очки для коррекции зрения.

Была одета в куртку с капюшоном темно-синего цвета, брюки темно-коричневого цвета.