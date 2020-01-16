В части Ингульского района из-за порыва отключат от тепла 15 домов и детский сад – в облтеплоэнерго до вечера обещают завершить ремонт

В четверг, 16 января, работники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» оперативно проводят аварийно-восстановительные работы, из-за чего будет временно прекращено теплоснабжение в части Ингульского района.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Тепловики проводят демонтаж и замену части трубопровода диаметром 150 мм, длиной 12 м, в результате обнаружения порыва тепловой сети по адресу Молодогвардейская, 59.

От централизованного теплоснабжения будут отключены следующие дома:

- проспект Богоявленский, 36, 38, 40, 42, 42а; - ул. Молодогвардейская, 57, 59, 61, 63, 65, 57а, 57б; - ул. 28 Армии, 12, 14, 15; - детский сад № 69.

Ремонтные работы планируется закончить до 18:00.

Напомним, как ранее «Николаевоблтеплоэнерго» ликвидировал порыв тепловой сети - ряд домов в Ингульском районе был отключен от тепла