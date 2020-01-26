В Индонезии выпрыгнувшая из воды рыба пробила своими челюстями шею подростка

В Индонезии 16-летний подросток-рыбак едва не погиб после того, как рыба-сарган выскочила из моря и проткнула своими челюстями ему шею.

Об этом сообщает ВВС.

В комментарии Индонезийской службе BBC через пять дней после инцидента он рассказал, что это должна была быть обычная ночная рыбалка с его школьным другом Сарди.

«Лодка Сарди отплыла первой, а я пошел позже на другой лодке. Примерно в 500 метрах от пляжа, Сарди включил фонарик. Сарган выскочил из воды и проткнул мне шею», - рассказывает подросток.

Мухаммед схватил рыбу и крепко держал ее, надеясь, что это сможет остановить еще больший вред для его шеи.

«Я попросил Сарди помочь. Он остановил мои попытки достать рыбу, чтобы предотвратить кровотечение», - рассказывает подросток.

Ребята как-то сумели подплыть обратно к пляжу, все это время Мухаммед держал рыбу длиной 75 см в руках.

Отец Мухаммеда Сахаруддин поехал с парнем в больницу в город Бау-Бау, примерно за полтора часа от их деревни на юго-востоке индонезийского острова Сулавеси. В этой больнице врачи смогли порезать рыбу, чтобы с шеи парня торчала только ее голова, однако не смогли извлечь ее с шеи Мухаммеда, потому что не имели необходимого оборудования.

Отец и парень должны были ехать в провинциальной больнице в Макассаре, столице Южного Сулавеси. Даже в этой большой больницы врачей поразило то, что они увидели. Директор больницы Халид Салех сообщил, что это первый подобный случай в истории больницы.

Пять врачей потратили час, чтобы получить челюсти рыбы с шеи парня. Через пять дней после операции Мухаммед стремится вернуться домой: шея еще перевязана, но уже не болит. Правда, он все еще не может двигать ею направо.