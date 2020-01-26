В Индонезии выпрыгнувшая из воды рыба пробила своими челюстями шею подростка

В Индонезии 16-летний подросток-рыбак едва не погиб после того, как рыба-сарган выскочила из моря и проткнула своими челюстями ему шею.
Об этом сообщает ВВС.
В комментарии Индонезийской службе BBC через пять дней после инцидента он рассказал, что это должна была быть обычная ночная рыбалка с его школьным другом Сарди.
«Лодка Сарди отплыла первой, а я пошел позже на другой лодке. Примерно в 500 метрах от пляжа, Сарди включил фонарик. Сарган выскочил из воды и проткнул мне шею», - рассказывает подросток.
Мухаммед схватил рыбу и крепко держал ее, надеясь, что это сможет остановить еще больший вред для его шеи.
«Я попросил Сарди помочь. Он остановил мои попытки достать рыбу, чтобы предотвратить кровотечение», - рассказывает подросток.
Ребята как-то сумели подплыть обратно к пляжу, все это время Мухаммед держал рыбу длиной 75 см в руках.
Отец Мухаммеда Сахаруддин поехал с парнем в больницу в город Бау-Бау, примерно за полтора часа от их деревни на юго-востоке индонезийского острова Сулавеси. В этой больнице врачи смогли порезать рыбу, чтобы с шеи парня торчала только ее голова, однако не смогли извлечь ее с шеи Мухаммеда, потому что не имели необходимого оборудования.
Отец и парень должны были ехать в провинциальной больнице в Макассаре, столице Южного Сулавеси. Даже в этой большой больницы врачей поразило то, что они увидели. Директор больницы Халид Салех сообщил, что это первый подобный случай в истории больницы.
Пять врачей потратили час, чтобы получить челюсти рыбы с шеи парня. Через пять дней после операции Мухаммед стремится вернуться домой: шея еще перевязана, но уже не болит. Правда, он все еще не может двигать ею направо.
«Мы отслеживаем его состояние. Его могут выписать через несколько дней, но он пока не может вернуться в свою деревню, потому что ему нужно больше проверок», - говорит директор больницы Халид Салех.