В Харькове на митинге в поддержку русского языка подрались сторонники Медведчука и националисты, есть пострадавшие

В понедельник, 27 января, возле Харьковской ОГА произошли столкновения между представителями городской организации партии ОПЗЖ и националистами, в результате чего в больницу доставили журналиста и полицейского.

Об этом сообщило «Укринформ».

В Харькове проходил митинг в поддержку русского языка, проведенный по инициативе горорганизации партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь». Между тем на место акции прибыли около полусотни активистовпатриотических общественных организаций. Активисты начали бросать яйца в митингующих ОПЗЖ и оттеснять их с места проведения митинга.

Полицейские взяли митингующих в кольцо и направили в свои автобусы, чтобы вывезти их, но началась потасовка. В толпе был распылен слезоточивый газ. Сообщается, что пострадали несколько участников происшествия, в том числе и двое корреспондентов «СТБ».

В Харьковской офтальмологической больнице имени профессора Гиршмана находится один журналист и полицейский.