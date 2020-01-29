Экс-нардеп Черновол перелезла на территорию ГБР через забор и пыталась бросить телефоном в замглавы бюро

Бывший народный депутат Татьяна Черновол незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований и попыталась бросить мобильный телефон в замдиректора Александра Бабикова.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Утром 28 января экс-депутат перелезла через забор с колючей проволокой и попала на охраняемую территорию ГБР. Затем зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР Бабикова.

Во время его выступления Черновол попыталась бросить в сотрудника ведомства мобильный телефон. Когда ее сопровождали к выходу, Черновол сопротивлялась стражам порядка.

Следователи начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

«Ее действия сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)», – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины Черновол грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.