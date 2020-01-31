В Николаеве легковушка не пропустила трамвай – в аварии никто не пострадал

Утром в пятницу, 31 января, в Николаеве улице Чкалова произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и трамвая.

Об этом сообщает КП «Николаевэлектротранс».

В 7:39 на пересечении улиц Чкалова и 9-я Слободской произошло ДТП с участием трамвая №1114, следовавшего по маршруту №7, и автомобилем «Daewoo Lanos».

Автомобиль, двигаясь по улице 9-й Слободской, не уступил дорогу трамваю.

В результате столкновения никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Задержка движения продолжалась 26 минут (до 8:05).

Напомним, как ранее в Николаеве на перекрестке столкнулись трамвай и «Mitsubishi».