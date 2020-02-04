В Николаеве из-за гололеда столкнулись три легковушки

В Николаеве во вторник утром, 4 февраля, на улице Чкалова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей «Honda», «Славута» и «Mitsubishi».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаев и область».

Все автомобили двигались попутно по улице Чкалова со стороны улицы Садовая в направлении улицы Гражданская.

По предварительным данным, в районе пересечения улиц Чкалова и Инженерной из-за вытекшей воды из поврежденной водопроводной трубы за ночь на дороге образовалось обледенение, которое и стало причиной ДТП.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в управлении патрульной полиции Николаевской области, первым двигался водитель «Honda». По его словам, впереди движущийся автомобиль начал притормаживать, и он также начал тормозить – в этот момент «Honda» начало заносить на скользкой дороге. Следом в «Honda» въезжает автомобиль «Славута», а в него в свою очередь - «Mitsubishi».

В результате столкновения трех автомобилей транспортные средства получили механические повреждения. Никто из граждан не пострадал.

Седельный тягач «Volvo» в ДТП не попал. Его водитель выезжал на Чкалова с улицы Инженерной, но не смог проехать возле места аварии и остановился перед ней. На какое-то время из-за автоаварии на участке было ограничено движение других автомобилей.

На месте работали сотрудники патрульной полиции.