Командира теробороны Николаевщины оштрафовали на 3655 гривен за то, что попался пьяным во время службы

Суд оштрафовал на 3 тысячи 655 гривен командира 123 отдельной бригады территориальной обороны Николаевского облвоенкомата за нахождение в пьяном виде во время службы.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего постановления Центрального районного суда Николаева.

Согласно составленному 20 декабря 2019 года админпротоколу, командир теробороны днем 18 декабря находился в состоянии алкогольного опьянения, чем совершил нарушение своих уставных обязанностей, в условиях особого периода. Это нарушение квалифицировали по части 3 статьи 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков военнослужащими»).

На рассмотрение протокола в суде командир территориальной обороны не пришел, но прислал заявление, в котором указал, что признает свой проступок и просит рассмотреть протокол без его присутствия.

В итоге суд признал вину Германа Краузе в админнарушении и наложил на него штраф в размере 3 тысячи 655 гривен.

Напомним, в октябре 2015 года на проспекте Героев Украины в Николаеве «Chevrolet Aveo» с пьяным начальником отдела Военной службы правопорядка Виктором Виеру за рулем протаранил «Volkswagen Passat». В «Volkswagen» находился мужчина-водитель, его беременная жена и маленький ребенок, получившие травмы. Позже суд признал его виновным в совершении ДТП в состоянии опьянения.