На круизном лайнере, который у берегов Японии помещен на карантин из-за коронавируса, находятся 20 украинцев, - СМИ

На борту заблокированного из-за выявленного заболевания коронавирусом у берегов Японии круизного лайнера находятся украинцы.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как сообщается, на борту круизного лайнера Diamond Princess, у пассажиров которого обнаружили коронавирус 2019-nCoV, находятся по меньшей мере 20 граждан Украины.

По словам одного из пассажиров лайнера, судно Diamond Princess на 14 дней отправят на карантин, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения коронавируса.

Отметим, ранее сообщалось, что в Японии по меньшей мере в 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили заболевания новым видом коронавируса. В японском Министерстве здравоохранения заявили, что среди пассажиров и членов экипажа судна было сделано более 200 проб на наличие коронавирус.

Напомним, от коронавируса погибло уже почти 500 человек, 911 заболевших выздоровели.