В Тернополе двое рабочих погибли из-за оползня земли

В Тернополе ночью 8 февраля двое рабочих погибли в траншее из-за оползня земли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Тернопольской области.

В 01:46 в дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае на стройке. Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы к одной из новостроек Тернополя, в результате оползня завалило землей двух рабочих.

Спасатели извлекли из-под завалов мужчин, но спасти жизнь им не удалось. Погибшие - жители Одесской и Донецкой областей.

В ГСЧС области сообщили, что глубина траншеи - около пяти метров. Как выяснилось позже, очевидцы сообщили спасателям о происшествии не сразу, поэтому много драгоценных минут было потеряно. Тела погибших 1980 и 1983 годов рождения достали в 03:09.

На месте бедствия работали полицейские и работники службы чрезвычайных ситуаций.

По предварительным данным, во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности. Данный факт полицейские внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 272 УК. Продолжается следствие.

В Тернопольском горсовете сообщили, что погибшие работали на киевском предприятии РБК «Спецстроймонтаж», которое должны были по договору с КП «Тернопольводоканал» провести замену и санацию водопроводных и канализационных сетей.

По условиям контракта, подрядчики не имели права работать ночью, в выходные и праздничные дни. Работы должны проводить только в дневное время. Согласно действующему законодательству, за технику безопасности и организацию выполнения работ на объекте несет ответственность именно подрядная организация.

Напомним, как на Житомирщине во время строительных работ мужчину насмерть засыпало землей.