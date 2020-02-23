Оба водителя, пострадавшие в ДТП на одесской трассе, находятся в реанимации в тяжелом состоянии

Водители маршрутного такси и грузового автомобиля «DAF», которые пострадали в ДТП на одесской трассе в субботу вечером, 23 февраля, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, ДТП произошло на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в отрезке между селами Половинками и Благодаровка Николаевской области. Водитель тягача с цистерной выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с маршруткой, в которой находились 12 пассажиров.

«На место происшествия были направлены дежурный караул подразделения на специальном аварийно-спасательном автомобиле САРМ-С. По прибытию было установлено, что в результате ДТП водителя маршрутного такси зажало конструктивными элементами транспортного средства», – говорится в сообщении.

С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

«По уточненной информации, также шесть пострадавших пассажиров рейсового автобуса с различными степенями травм и водителя грузовика были доставлены в лечебные учреждения города Николаева. Сейчас водители обоих транспортных средств находятся в тяжелом состоянии в реанимации», – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее на Николаевщине столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Тогда пострадал иводитель и 16 пассажиров.