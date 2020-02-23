В Николаеве двое малолетних детей вечером ушли в магазин и не вернулись домой, чтобы не слышать ссору родителей

Фото: Новости-N В субботу вечером, 22 февраля, двое несовершеннолетних детей ушли из дома по улице Калиниченко в магазин и не вернулись. Вскоре их нашли дома у их родной тетки, которая живет в 7 км от их места жительства.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Как выяснилось, семья проживает на улице Калиниченко в Корабельном районе Николаева, возле Жуковского кольца. В тот вечер семейство отдыхало в гостях, а по возвращению домой и между взрослыми возник скандал. После чего родители отправили своих 11-летнего и 5-летнего сыновей в магазин на соседнюю улицу Гагарина, однако спустя два часа дети так и не вернулись домой.

О пропаже детей родители, которые сначала сами попытались найти своих сыновей, сообщили в полицию около 21:40. В ходе поисков патрульные сначала осмотрели прилегающую территорию, детские площадки. А когда поиски спустя час не дали результатов, полицейские начали связываться с близкими родственниками семейства и оказалось, что дети находятся у своей родной тетки, которая проживает на улице Николаевской. По словам женщины, дети вот только пришли к ней домой.

Как сообщили редакции в управлении патрульной полиции, у родителей детей были явные признаки алкогольного опьянения. По их словам, они в ходе ссоры заметили, что детей нет дома, и пояснили патрульным, что те могут быть в магазине.

В то же время, как рассказали патрульным сами дети, они не захотели возвращаться домой, чтобы не слышать, как ссорятся родители. Поэтому решили пойти пешком к своей тетке. Стоит отметить, что расстояние между улицами Калиниченко и Николаевская составляет около 7 км. На дорогу у детей ушло около трех часов. Часть расстояния старший ребенок нес на спине младшего, который устал идти. В патрульной полиции отметили, что ни один из водителей проезжающих мимо детей автомобилей не остановился спросить, почему они сами гуляют в такое позднее время.

На родителей был составлен админпротокол по статье 184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»). Семья на учете у службы по делам детей не состоит. При этом дети ухоженные, одеты опрятно. В понедельник, 24 февраля, семьей займется служба по делам детей.

Напомним, ранее в Николаеве женщина оставила дома больную пятилетнюю дочь без еды и отлучилась на долгое время.