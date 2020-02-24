Спасатели ликвидировали три пожара в частном секторе на Николаевщине

В субботу, 22 февраля, в Вознесенском и Арбузинском районах спасатели трижды выезжали на тушение пожаров.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первое сообщение о происшествии в Вознесенском районе поступило на линию «101» в 10:41. Сообщалось о пожаре хозяйственного здания по улице Степной на территории садово-виноградного общества «Южный» Прибужановской объединенной территориальной общины.

«Пожарные 12-й Государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на вызов, выяснили, что пожар охватил помещения на площади 10 кв м. В 10:57 его локализовали, в 11:10 – ликвидировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети», – говорится в сообщении спасателей.

Во второй раз дежурный караул подразделения работал на подобном пожаре по улице Маяковского в городе Вознесенске.

«Здесь причиной пожара площадью 25 кв м стала неосторожность при курении хозяина. Спасатели в 19:18 пожар локализовали, в 19:26 – ликвидировали, не допустив при этом опрокидывания огня на рядом расположенные жилой дом и летнюю кухню», – добавили в ведомстве.

В Арбузинском районе отделение 6-й ГПСЧ привлекалось к тушению пожара частного жилого дома на улице Молодежной села Воля. Здесь площадь пожара составила 12 кв м.