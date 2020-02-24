В Америке сторонник идеи плоской Земли разбился во время попытки полета на самодельной ракете

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 6 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В пустыне около города Барстоу в Калифорнии (США) разбился при попытке совершить полет на самодельной ракете американец Майкл Хьюз, известный по прозвищу Безумный Макс.

Об этом сообщает ВВС

Несчастный случай произошел 22 февраля во время запуска аппарата для съемок передачи на Science Channel. Отмечается, что Хьюз собирался подняться на ракете, работающей на паровом двигателе, на высоту около 1,5 км.

«Его мечтой было осуществить этот запуск, и команда Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть путешествие», – говорится в сообщении.

Видео запуска и крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана. Он тоже заявил, что Хьюз трагически умер.

Со своей стороны власти подтвердили гибель человека после того, как ракета потерпела крушение, но при этом в своем заявлении не упомянули Безумного Макса.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия