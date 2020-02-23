Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

В понедельник ночью, 24 февраля, в западных, а днем в юго-восточных областях Украины в связи с перемещением активного циклона ожидается ухудшение погодных условий – осадки в виде дождя и мокрого снега, местами значительные.

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометеоцентр.

При этом ожидается еще и усиление ветра. В воскресение, 23 февраля, до 15-22 м/с. 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, а 24 февраля – 40 м/с.