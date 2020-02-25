Бизнесмен Чайка призвал вице-премьера не называть людей бандитами голословно и объяснил ситуацию со строительством многоэтажки

Владислав Чайка Николаевский бизнемен Владислав Чайка опроверг обвинения вице-премьер министра-министра цифровой трансформации Михаила Федорова в том, что фирма, в которой сам Чайка является совладельцем ВКФ «БИЗНЕС-РЕАЛ» допустила нарушение при оформлении документов на строительство многоэтажного дома.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Владислав Чайка сразу попросил Федорова не называть предпринимателей бандитами голосновно, при этом, подчеркнув, что для подобных обвинений у него должен быть приговор суда.

«Хочу Вас призвать голословно не называть людей «бандитами». В соответствии со ст. 257 Уголовного кодекса Украины, бандитизм - это организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершаемых ею нападении. Никакого отношения к бандитизму компания ПКФ «Бизнес-РЕАЛ» не имеет. Также, обвиняя лиц, Вы должны иметь приговор суда, подтверждающий факт обвинения и предоставляет право распространять такие выражения», - написал Владислав Чайка.

Чайка отметил, что подобные выражения порочат честь и наносят вред деловой репутации предприятию. Что же касается обвинений, бизнесмен написал, что изначально многоэтажный дом был объектом незавершенного строительства, поэтому надо было изменить его категорию, как новое строительство. Его компания заказала новый проект и проектировщики отнесли сооружение к категории СС1. Поэтому соответствующие данные были переданы в электронный кабинет застройщика.

«Указанное Вами сооружение, в соответствии с законно полученных документов была объектом незавершенного строительства. Заказчиком строительства было принято решение провести реконструкцию объекта. Поскольку категорию объекта было изменено, мы должны были выполнить все процедуры, предусмотренные для строительства нового объекта. Согласно действующему законодательству Украины, норм и правил, установленных в Украине, компания заказала соответствующий проект. При осуществлении проектирования специалисты отнесли сооружение к категории CC1. Именно этот факт стал основанием представить следующие данные в электронный кабинет застройщика (ЭКЗ)», - сказано в сообщении.

Также Чайка ответил на обвинения в том, что его фирма фигурирует в судебных разбирательствах, отметив, что это правда, однако неполная, поскольку предприятие само инициировала судебный процесс, подав иск.

«Дело в том, что сама же ПКФ «Бизнес-РЕАЛ» и инициировала судебные разбирательства. Поскольку Николаевский городской совет уже 3 года не может продлить действие договора аренды земли. Поводом для подачи исков стало невыполнение сессией городского совета своих прямых обязанностей. Дело в том, что компанией ПКФ «Бизнес-РЕАЛ» три года назад, подчеркиваю, три года назад были представлены в соответствующие органы все документы о продлении действия договоров аренды земельных участков. Однако за все это время сессия не рассмотрела вопрос о продлении договоров аренды», - написал Владислав Чайка.

Также бизнесмен указал на тот факт, что в случае, если электронный кабинет застройщика не работает в полном объеме, это вина не предприятий, а государства, которое и инициировала его создание. Напоследок Чайка добавил, что обвинения в хакерстве также голословны и должны иметь под собой основания.

Напомним, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о нарушении, которое допустили при оформлении документов на строительство многоэтажного дома в Николаеве.