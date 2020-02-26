В Киеве у Офиса Президента мужчина совершил самоподжог «из-за коррупции и безвластия в Украине»

В Киеве под Офисом Президента мужчина совершил само поджог.

Неизвестный внезапно поджог себя, окружающие его люди, в том числе представители правоохранительного органа оперативно его потушили. На данный момент неизвестно, была ли это спланированная акция.

Мужчина остается в сознании, у него многочисленные ожоги. Известно, что под Офисом президента сегодня митингуют медики.

Бойцы Национальной гвардии взяли пострадавшего в кольцо, ему оказывают первую помощь. Как сообщили организаторы акции медиков, он не пришел на митинг с врачами.

Спустя несколько минут мужчина объяснил, что совершил самоподжог из-за коррупции и безвластия в Украине. По его словам, у него сельский совет и Госгеокадастр якобы украли землю в Сумской области. Он уточнил, что чиновники не дали распаевать землю, а также назвал свое имя - Александр Бурлаков.

Как сообщил РБК-Украина представитель ГСЧС Алесандр Макушенко, удалось не допустить серьезных повреждений. Пострадавшего передали медикам. В ГСЧС также подтвердили, что ему вызвали скорую помощь.