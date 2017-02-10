В Николаеве представили нового главу Госаудитслужбы области

Денис Яковлев В пятницу, 10 февраля, глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова представила нового начальника управления в Николаевской области Дениса Яковлева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Лидия Гаврилова сообщила, что Денис Яковлев успешно прошел конкурс на должность и зачитала указ о назначении Яковлева начальником управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

– Денис Томасович у нас работает длительное время. Он человек профессиональный и системный. Он является специалистом с операционного аудита, что для вас очень близко. Этот человек в порядке продвижения действительно заслужил того, чтобы быть рукводителем. Это пример того, что каждый из вас, имея стремление, имея желание, может получить посаду. Это предоставляется шанс для того, чтобы что-то изменить. Я думаю, что Денис Томасович именно это может сегодня сделать, – обратилась к николаевским аудиторам Гаврилова и вручила Яковлеву удостоверение.

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко начал свое обращение с того, что вручил исполняющему обязанности руководителя областного ведомства Анатолию Войченко награду Николаевской областной государственной администрации, отметив, что он плодотворно работал с Войченко с момента своего губернаторства.

Савченко поблагодарил николаевских аудиторов за работу и сказал, что по результатам работы Госаудитслужба Николаевщины заняла первое место. Губернатор отметил важность работы аудиторов в борьбе с коррупцией.

Городской глава Александр Сенкевич пригласил сотрудников госаудитслужбы на коммунальные предприятия Николаева, пожелав эффективно бороться с коррупцией.

Лидия Гаврилова отметила, что посещение губернатора на представление нового руководителя – это «большой знак». После ухода Савченко и Сенкевича, глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова и руководитель Южного офиса ведомства Олег Муратов сообщили, что сейчас проведут со сотрудниками рабочую встречу и попросили СМИ покинуть зал. Сам новый главный николаевский ревизор ничего не захотел сказать при журналистах.