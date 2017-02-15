В 2016 году морской терминал «Ника-Тера» обработал более 4 миллионов тонн грузов

В 2016 году николаевский морской терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера» входит в Group DF) обработал 265 судов, перегрузив 4 миллиона 22 тысячи тонн грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- Предприятию удалось преодолеть кризис, обусловленный потерей транзитных грузопотоков и таких традиционных для нас грузов как уголь и минеральные удобрения. Мы не только в целом сохранили объем грузооборота, по сравнению с докризисным периодом, но и вышли на более высокий уровень, профессионально освоив перевалку новых для нас видов грузов, – прокомментировал результаты 2016 года председатель общества Александр Гайду.

В структуре общего объема грузооборота в 2016 году, как и годом ранее, преобладала работа с зерновыми грузами – 60,4% (2,43 миллиона тонн). Перевалка навалочных грузов составила – 31,62% или 1,27 миллиона тонн, минеральных удобрений – 7,76% (0,31 миллиона тонн), генеральных грузов – 0,21 % (0,015 миллиона тонн).

Перевалка экспортных грузов, по сравнению с 2015 годом, выросла на 12% до 3,61 миллиона тонн. Перевалка транзитных грузов сократилась на 64% до 0,27 миллиона тонн, импортных на 57% до 0,078 миллиона тонн.

На предприятии были продолжены работы по совершенствованию комплекса перевалки зерновых, являющихся приоритетным грузом. Введен в эксплуатацию участок по очистке и сушке зерна, который позволяет клиентам непосредственно в порту доводить свой товар до «экспортного» качества. Кроме того, терминал в прошлом году приступил к эксплуатации в тестовом режиме второй погрузмашины «Neuero», приобретенной в рамках Проекта увеличения пропускной способности порта. Таким образом появилась возможность одновременно загружать зерновыми 2 судна длиной до 230 метров. В 2016 году порт начал активно переваливать глину (обработано 1,12 миллиона тонн).

- Изначально это был просто эксперимент – небольшие объемы, так как нам не хватало опыта и возможностей для осуществления перегрузки крупных партий в зимний период из-за морозов. В 2016 году мы отработали всю технологию, наладили бизнес-процессы. Ставка на этот вид грузов была сделана правильно. И сегодня мы лидеры по объему перевалки огнеупорной глины среди портовых операторов Украины. Уверены, в этом сегменте будет конкуренция. Уже есть информация, что, глядя на наш успех, некоторые порты позаимствовали у нас технологический процесс перевалки данного вида грузов, - рассказал Александр Гайду.

С июня по декабрь 2016 года на «Ника-Тере» обработано 10 судов типа Панамакс.

- Не так давно заход Панамакса в Николаев был целым событием. Сейчас же это будничная практика. Процесс идет очень успешно, и клиент доволен. У причала мы грузим 2,5-3 суток до уровня 47-52 тысячи тонн. Потом идет догрузка на внешнем рейде в течении 7-14 дней. Догрузка зависит от погоды, подхода барж и других факторов, – подчеркнул руководитель «Ника-Теры».

«Ника-Тера» является частью азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа. В 2016 году в предприятие было вложено порядка 161 миллиона гривен. Всего с момента прихода на предприятие нового собственника (2011 год) в модернизацию имеющихся и внедрение новых технологий, увеличение складских мощностей и в усовершенствование процессов обработки грузов было инвестировано 1,329 миллиарда гривен.

- Наиболее масштабный инвестпроект, завершенный в минувшем году – введение в эксплуатацию собственного железнодорожного комплекса. На выкупленной земле были построены девять выставочных ж/д путей протяженностью более 3 км, 15 стрелочных переводов и новый специальный весовой комплекс. Мы сами проводим маневровые операции и распределяем вагоны внутри порта, для этого в нашем распоряжении находится 8 локомотивов ЧМЭ, 6 из которых имеют право выезда на пути «Укрзалізниці», – подчеркнул Гайду.

В 2016 году «Ника-Тера» уплатила в бюджеты разных уровней почти 90 миллионов гривен, из которых в бюджет Николаева около 24 миллионов гривен. Кроме этого, морским терминалом была оказана благотворительная помощь на сумму более 2 миллионов гривен. Всего в минувшем году Group DF и ее бизнесы перечислили более 3 миллиардов гривен налогов и платежей в бюджеты разных уровней.