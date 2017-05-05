На «Ника-Тере» портовики соревновались в профессионализме и мастерстве безопасного выполнения работ

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны труда, в Морском специализированном порту «Ника-Тера» прошел аудит охраны труда при проведении основных производственных процессов.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ежегодно в большинстве стран мира 28 апреля отмечается Всемирный День охраны труда, призванный привлечь внимание к масштабам проблем, связанных с условиями труда работающих людей. В 2017 году Международная организация труда объявила тему праздника: «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».

Уже традиционно портовики «Ника-Теры» отметили этот праздник, продемонстрировав свои достижения и навыки. Мероприятия, приуроченные ко Дню охраны труда, включили в себя ряд различных направлений. Это информационные, обучающие, тренировочные и практические занятия. Под девизом «Без риска на работе и в жизни» была проведена аудиторская проверка швартовых работ в трех грузовых районах порта, позволив выявить источники риска и разработать меры по их снижению.

Во время следующего этапа состоялись увлекательные и зрелищные соревнования между командами, выполнявшими погрузочно-разгрузочные работы. Участники должны были показать не только, насколько быстро могут справиться с задачей, но и насколько точно при этом соблюдают правила безопасности работ. Последнее и стало главным критерием для судейской бригады, которая определяла победителя. Также свое мастерство и профессиональную подготовку продемонстрировали газорезчики и электросварщики из различных подразделений предприятия.

Руководство порта поощрило работников, не допускавших на протяжении года нарушений требований охраны труда, выделив для этого специальный премиальный фонд. Кроме этого, всех сотрудников, принимавших участие в мероприятиях ко Дню охраны труда, отметили различными наградами.

«Трудовые соревнования ко Всемирному дню охраны труда проводятся на предприятии уже в четвертый раз, а учитывая упорство и желание, с которым работники принимают в них участие, коллектив убежден, что не в последний», - отмечено в сообщении.

Морской специализированный порт «Ника-Тера» выделяет значительные средства на приобретение современных средств индивидуальной защиты, улучшение бытовых и социальных условий. Так, на комплексные мероприятия для достижения установленных нормативов безопасности труда, гигиены труда и предупреждения случаев производственного травматизма, а также профзаболеваний в 2016году было израсходовано более 3,6 миллиона гривен, а на текущий год для этих целей запланировано порядка пяти миллионов.