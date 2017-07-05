За шесть месяцев этого года в местные бюджеты Николаевщины направили более 2,1 миллиарда гривен налогов

Органы Государственной фискальной службы в Николаевской области за шесть месяцев 2017 года в местные бюджеты мобилизовали свыше 2,1 миллиарда гривен, что на 494 миллиарда гривен или на 31% превышает поступления аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Основным доходным источником местных бюджетов является налог на доходы физических лиц. В первом полугодии 2017 года в местные бюджеты мобилизовано налога на доходы физлиц на сумму 1,4 миллиарда гривен, что почти на 400 миллионов гривен или на 40% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

Также в местные бюджеты направили 276 миллионов гривен платы за землю, 252 миллионов гривен единого налога и 87 миллионов гривен акцизного налога от розничной торговли подакцизными товарами. По словам и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Романа Криля, обеспечение своевременного наполнения местных бюджетов является залогом финансирования социально-экономических потребностей территориальных общин области и предоставляет органам местного самоуправления возможность повышения уровня социальных гарантий граждан.

Напомним, что ранее глава ГФС Николаевщины заявил, что группа компаний «Прометей» недоплатила 215 миллионов налогов.