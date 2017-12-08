«Думай, дерзай, побеждай!» - в Николаеве провели мотивационные семинары для школьников

В Николаеве под девизом «Думай, дерзай, побеждай!» прошли мотивационные семинары для старшеклассников школ и лицеев.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского тепловозоремонтного завода.
Свои знания и выводы на личном примере рассказал подросткам Андрей Руденко – писатель и мотивационный спикер, автор образовательных программ «Найди себя».
«Молодой и интересный, он изложил свою жизненную историю, затрагивая такие вопросы, как «Где взять мотивацию в трудную минуту?», «Как выйти из привычной зоны комфорта?», «Как побороть свои установки «Я не могу» и «У меня не получится?». По мнению Андрея Руденко, после его выступлений учащиеся получают работающие методики поиска своего призвания и смогут легко сформулировать свои цели на ближайшее время. Важно донести, считает он, что просто «лечь и лежать в направлении мечты» - не работает. Сегодня успеха достигает только мотивированный человек», - отмечено в сообщении.
Популярность тренингов Руденко растет с каждым днем, но не все могут себе позволить напрямую с ним пообщаться. Поэтому инициативу цикла семинаров в Николаеве поддержал и реализовал директор НТРЗ Вячеслав Симченко:
- Это для ребят отличный мотивационный «пинок». Я надеюсь, что после таких мероприятий самообразование войдет в число их приоритетов. Сейчас мир очень быстро развивается, и те, кто сидит на месте в окружении своих установок «не могу, не хочу», вряд ли чего-то сумеют добиться во взрослой жизни. Поэтому важно здесь и сейчас получать такой позитивный настрой и набор «мотиваторов», чтобы двигаться вперед, чтобы думать, чтобы не бояться делать и побеждать, - сказал он.