В Николаеве будут закрывать люки крышками с новым дизайном – на них изображена башня Шухова

В Николаеве ГКП «Николаевводоканал» будет устанавливать люки с новым дизайном.

Об этом сообщается на «Facebook»-странице предприятия.

«Николаевводоканал», откликнувшись на предложения жителей города, заказал чугунные люки с новым дизайном. Крышку люка украшает символ «Николаевводоканала» - Шуховская башня. Новый дизайн предложил Владимир Гусак, дальше над проектом работал Роман Дорошенко. Именно благодаря таким неравнодушным жителям наш город становится лучше. Люки с новым дизайном улучшат эстетику и красоту нашего родного города на уровне европейских стандартов. Отдельно просим николаевцев бережно относиться к новым установленным люкам, ведь это коммунальная, то есть наша общая собственность!» - сообщили в водоканале.

Справка:

Шуховская башня в Николаеве – водонапорная башня, выполненная по проекту инженера Владимира Шухова, первая в мире установленная и использованная в системе городского водоснабжения гиперболоидная конструкция. Была построена в 1907 году, использовалась вплоть до середины 1958 года. Ныне башня имеет статус памятника истории и культуры местного значения.