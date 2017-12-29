Николаевская верфь SMG продолжает ремонтные работы земснаряда «ЛС-42»

Николаевская верфь компании Smart Maritime Group продолжает работу по комплексному ремонту земснаряда «ЛС-42» агломерационной фабрики Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (входит в состав компании «Метинвест»), начатую осенью 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба SMG.

Так, верфь завершает сборку понтонов для земснаряда и ведет насыщение машинных отделений. После начнется установка необходимого оборудования.

В то же время условиями контракта предусмотрена разборка старого земснаряда и изготовление новых узлов — рубки, четырех сборных понтонов, надстройки, пешеходного мостика и технологического оборудования. Далее будет производиться их полная сборка.

Отмечается, что николаевская верфь SMG имеет большой опыт сотрудничества с ММК. В 2017 году машиностроительное подразделение верфи выпустило для меткомбината полнокомплектный футерованный барабанный смеситель диаметром 2,8 м и длиной 10 м, оснащенный мощным редуктором и электродвигателем.

СПРАВКА:

Smart Maritime Group (SMG) — крупнейший судостроительный субхолдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. Объем производства по SMG в 2016 году составил 395 млн. грн. Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджеты всех уровней, за 2016 год составила 74 млн. грн., в том числе, в местные бюджеты — 23 млн. грн.

С 1 сентября текущего года заработная плата сборщиков корпусов металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых увеличена на 35% и составляет в среднем за полный отработанный месяц от 12000 до 18000 гривен.