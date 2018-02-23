Депутат от «Нашего края» Ташлык отчитался перед жителями Вознесенского района

Григорий Ташлык Села Вознесенщины нуждаются не в декларативных, а в реальных возможностях развития. Школам, ФАПам, учреждениям культуры и детским садам необходимо улучшить материально-техническое состояние. Того финансирования, которое выделяется на эти учреждения, недостаточно для эффективного функционирования.

Об этом во время публичного отчета перед избирателями заявил депутат Николаевского областного совета от партии «Наш Край» Григорий Ташлык, сообщает пресс-служба партии.

Отчет состоялся в селе Дорошовка Вознесенского района.

- За 2017 год совместно с громадой Вознесенщины нам удалось закрыть ряд проблемных вопросов в селах Вознесенского района. Но закрыть еще не значит решить проблему комплексно. Все депутатские средства, которые были выделены на мой округ, распределены на решение проблем и потребностей образования, медицины и других проблем громады. К сожалению, тех денег, которые выделяются на осуществление депутатской деятельности, катастрофически не хватает для того, чтобы системно решить какой-то вопрос: будь-то дороги, освещение или медоборудование, - говорит депутат.

Григорий Ташлык отметил, что в связи с такой сложившейся ситуацией, а этот вопрос, по мнению депутата, возникает на многих округах, существует необходимость не только увеличения депутатских средств на округа, но и пересмотра всех без исключения комплексных программ, утвержденных областным советом, а также районными, сельскими и поселковыми советами.

- Сегодня все разработанные программы должны быть пересмотрены, дополнены и в случае их неэффективной работы они должны быть переписаны и перепроголосованы. Но еще очень важно, чтобы все эти программы были финансово подкреплены. Ведь ни один документ не работает без реального финансового сопровождения. Все школы хотят быть образцом общенациональной программы «Новая школа», но если у них нет достаточного финансирования, если у них нет даже нормальных парт, течет крыша, облуплены стены или, куда хуже, отсутствуют санузлы и элементарная, но жизненно необходимая система противопожарной безопасности, о каких реформах может идти речь, - говорит депутат.

Политик отметил, что в 2018 году лично для него, как депутата, избранного от Вознесенского района, по-прежнему является приоритетом всевозможная помощь в разрешении вопросов и проблем избирательного округа. Также депутат обозначил, что имеет намерение внести предложение коллегам по фракции определить консолидированную позицию по решению проблем малых населенных пунктов Николаевской области.

- Мы работаем единой командой. Я намерен внести предложение своим коллегам по фракции, чтобы мы максимально объединили наши усилия в помощи и поддержке селам. И не потому, что города или райцентры чем-то хуже. Просто малые населенные пункты, особенно села, сегодня требуют пристального внимания, консультаций и поддержки для того, чтобы не исчезнуть с карты области, - говорит депутат.

Поддержали Григория Ташлыка и присутствующие в зале депутаты от «Нашего Края» Вознесенского районного совета, Александровского поселкового совета, сельских советов района. По итогу отчета слова благодарности прозвучали от представителей сел Дорошовка, Тимирязево, Раково, Щербани и других.