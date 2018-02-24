За месяц жители Николаевщины заплатили 10,6 миллионов гривен налога на недвижимость

В январе 2018 года Николаевская ГФС обеспечила поступление в местные бюджеты 10,6 миллиона гривен налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

«Бесспорным лидером в уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются юридические лица, которые в январе 2018 года уплатили 10,3 миллиона гривен, что на 3,6 миллиона больше, чем в январе 2017 года. Следует отметить, что на Николаевщине насчитывается свыше 2 тысяч подобных владельцев недвижимости».