За месяц жители Николаевщины заплатили 10,6 миллионов гривен налога на недвижимость

В январе 2018 года Николаевская ГФС обеспечила поступление в местные бюджеты 10,6 миллиона гривен налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.
«Бесспорным лидером в уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются юридические лица, которые в январе 2018 года уплатили 10,3 миллиона гривен, что на 3,6 миллиона больше, чем в январе 2017 года. Следует отметить, что на Николаевщине насчитывается свыше 2 тысяч подобных владельцев недвижимости».
«Налогоплательщики – юридические лица самостоятельно вычисляют сумму налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по состоянию на 1 января отчетного года и до 20 февраля этого же года подают в государственные налоговые инспекции по местонахождению объекта налогообложения декларацию. Ее необходимо подавать с разбивкой годовой суммы равными долями, ежеквартально», - сообщили в ГФС.