За два месяца Николаевская таможня остановила контрабанду на 23 миллиона гривен

Роман Криль За два месяца 2018 года Николаевская таможня остановила контрабанду на сумму 23 миллиона гривен.

Об этом сообщается на «Facebook»-странице Николаевской таможни.

В январе-феврале открыли 39 производств об игнорировании таможенных правил и незаконной перевозке товаров. Львиную долю контрабанды составляли незаконные экспортно-импортные операции зерновых культур. Таможенники Николаевщины остановили попытки незаконного экспорта 5,5 тысяч тонн зерна стоимостью 22 миллиона гривен.

По словам руководителя Николаевской таможни ГФС Романа Криля, таможня успешно выполняет свои обязанности, результативно противостоит контрабанде, оставаясь надежным партнером для честных предпринимателей.

- Николаевская область – это южные ворота Украины, территория, где лучше чувствуется торговый пульс государства. Поэтому успешная работа таможни в регионе влияет не только на экономику области, но и на ситуацию во всей стране. В частности, эффективно разоблачая контрабанду, таможня Николаевщины способствует устойчивому экономическому развитию. Местный и государственный бюджеты получают дополнительные средства, которые идут на реализацию социальных и модернизационных программ. Отремонтированы дороги, школы, детсады, больницы – все это возможно не в последнюю очередь благодаря добросовестной работе таможенников, - убежден Роман Криль.

Он сообщил, что в 2018 году приоритетом его ведомства будет оставаться борьба с таможенными правонарушениями, схемами минимизации таможенных платежей, а также вывод из тени незаконных товаропотоков.