Эксперты Всемирного банка проверили, как идет модернизация «Николаевоблтеплоэнерго»

Во вторник, 20 марта, в Николаеве с рабочим визитом пребывала миссия Всемирного банка. Эксперты прибыли с целью на месте ознакомиться с ходом реализации ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В состав миссии входят ее глава Педзи Макумба (Зимбабве), консультант по техническим вопросам Пекка Коури (Финляндия), старший специалист сектора энергетики Санду Гидирим (Молдова), а также руководитель Центральной группы управления проектом при Министерстве регионального развития Украины Станислав Терлецкий. В Николаевском городском совете состоялась трехсторонняя встреча с участием представителей Всемирного банка, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и руководства города. Экспертов приветствовал первый заместитель городского головы Владимир Крыленко, поблагодарив их за успешное сотрудничество.

- Мы видим реальные результаты работы Всемирного банка с нашим коммунальным предприятием. Понимаем, что она приведет к более эффективному использованию тепловой энергии, поможет существенно сэкономить средства. Николаевский городской совет и в дальнейшем будет поддерживать данное направление, мы готовы учесть все замечания специалистов. Надеемся, что к 2020 году проект будет реализован в полном объеме, - отметил Владимир Крыленко.

По словам Санду Гидирим, опыт показывает, что всесторонняя поддержка проекта городской властью является одним из факторов, способствующих успешной его реализации.

- Если нет поддержки власти, работа не продвигается. Показательный пример того же Николаева несколько лет назад. Надеемся, что предприятие наверстает упущенное. По отчетам, которые мы изучили, уже можно сделать вывод, что дело продвигается, и достаточно серьезно. Уже готовы большие пакеты документов для проведения закупок. Это очень важно, - подчеркнул Санду Гидирим. - Со стороны городской власти ожидаем поддержку проекта и непосредственно предприятия, в частности, в плане финансовой составляющей. В течение последнего периода наблюдаем активную работу менеджмента предприятия. Надеемся, темп деятельности будет только усиливаться, чтобы к 2020 году, когда завершается срок действия проекта, все закупки были проведены.

Вице-мэр Юрий Степанец, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, рассказал, что финансовая деятельность предприятия тщательно отслеживается.

- Проведена полная инвентаризация основных средств ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Принято решение избавиться от ненужных помещений, не используемых предприятием, которые лишь создают дополнительную нагрузку. Спасибо представителям Всемирного банка за поддержку. Следует отметить, что город сейчас активно работает с Европейским инвестиционным банком, в частности по проекту реконструкции очистных сооружений, кроме того, ЕИБ нам выделяет средства на приобретение городского автотранспорта средней вместимости, - отметил Юрий Степанец.

При этом Владимир Крыленко добавил, что город вполне платежеспособен, никакой задолженности по кредитам нет.

Руководитель предприятия Николай Логвинов констатировал, что в течение года предприятию удалось компенсировать упущенное время и выйти на необходимые графики.

- Проект по изоляции теплосетей будет завершен уже к 1 апреля. Подписан контракт на установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), к строительным работам планируем приступить в мае. Что касается реконструкции сетей, документация практически готова и к концу текущего месяца мы ее направим Всемирному банку. Продолжается работа и по реконструкции котельных: получили документы, работаем, - сообщил Николай Логвинов.

Руководитель проекта в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Егор Клецов добавил, что самый крупный лот – это реконструкция 32 котельных стоимостью около 11 миллионов долларов, что составляет половину суммы финансирования проекта.

- Несмотря на все трудности с проектированием, на данный момент мы уже вышли на этап получения тендерной документации. Это дает надежду, что в текущем году мы подпишем большой контракт. Специфика реализации таких проектов заключается в длительной процедуре, которая, впрочем, является максимально прозрачной, - объяснил представитель предприятия. – Для нас самый серьезный мотиватор – это потерянное время.

Добавим, что в рамках визита миссии Всемирного банка в Николаев предусмотрена работа непосредственно на предприятии и обзор основных мощностей.