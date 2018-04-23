Николаевский порт «Ника-Тера» обработал первый танкер с подсолнечным маслом

В Николаеве «Морской специализированный порт Ника-Тера» (входит в портовый бизнес Group DF) впервые после запуска нового маслотерминала обработал первый танкер с растительным маслом.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

- После запуска нового маслотерминала «Ника-Тера» принял на своих причалах и отправил на экспорт первый танкер под загрузку наливных пищевых грузов. Всего на судно было успешно погружено 30,1 тысячи тонн подсолнечного масла, которое после загрузки было отправлено на Ближний Восток, – прокомментировал операционный директор «Ника-Тера» Игорь Гриднев. – Несмотря на то, что ранее порт не предоставлял услуги, связанные с перевалкой наливных пищевых грузов, весь технологический цикл, начиная с приемки масла, его хранения и заканчивая отгрузкой на судно, выполнен оперативно и качественно. Уже 22 апреля резервуары танкера «Maersk Kate» были наполнены экспортной продукцией, и судно ушло в рейс. Команда порта отлично справилась с этим заданием, танкер был обработан быстро и качественно.

Загрузка танкера длиной в 183 м и дедвейтом 39,7 тысячи тонн осуществлялась на третьем причале порта с соблюдением всех международных норм и стандартов. Интенсивность перекачки продукции на судно составила более 350 тонн в час.

Подготовка маслоперевалочного комплекса «Ника-Теры» к перегрузке растительного масла велась около полугода. За это время была проведена реконструкция трех резервуарных парков, насчитывающих 18 емкостей, и маслопровода общей длиной более 11 км. Также была проведена аттестация и сертификация лаборатории, закуплено высокотехнологичное контрольно-измерительное и учетное оборудование, благодаря которому компания обеспечивает качественное сопровождение груза, включающего взвешивание ж/д и автоцистерн, отбор проб и анализ груза, прием, хранение и в итоге отгрузку на судно.

Начальник порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев отметил, что итогом проделанной специалистами предприятия работы является успешно загруженный танкер и удовлетворенный выполнением задач клиент.

- Мы заключили контракт с одной из ведущих мировых компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, - рассказал руководитель ООО «МСП Ника-Тера» Алим Агакишиев. – Логистические преимущества, удобное географическое расположение и современные технологические характеристики нашего порта стали одними из ключевых преимуществ для заключения контракта. В текущем году мы планируем обработать все законтрактованные объемы растительного масла и приступить к расширению парка резервуаров маслоперевалочного комплекса.

Реализованный в 2017 году Группой компаний Group DF инвестиционный проект по запуску комплекса перевалки наливных грузов на мощностях ООО «МСП Ника-Тера» позволяет обрабатывать до 500 тысяч тонн грузов в год. Терминал способен разгружать до 80 автомобилей в сутки (до 2 900 тонн), одновременно принимая 40 железнодорожных цистерн (до 2 600 тонн). Емкости резервуаров для единовременного хранения наливных грузов составляют 33 тысячи тонн. Из семи причалов морского терминала «Ника-Тера» два оснащены необходимым технологическим оборудованием для перевалки наливных грузов. Специальные трубопроводы обеспечивают возможность одновременной загрузки 2 танкеров до осадки 10,3 м. В ближайших планах порта увеличение объема единовременного хранения наливных грузов до 63 тысяч тонн.