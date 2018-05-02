Николаевцы готовы митинговать под горсоветом, если депутаты не направят деньги от «субвенции Ильюка» на газовые счетчики

Жители Корабельного и Ингульского районов Николаева готовы выйти на митинг, если депутаты городского совета затянут вопрос по установке бесплатных индивидуальных газовых счетчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевского нардепа Артема Ильюка.

Около полусотни жителей Корабельного и Ингульского районов собрались на встречу с народным депутатом Украины, руководителем областной организации партии «Відродження» Артемом Ильюком. На встрече николаевцы собрали подписи под обращением к депутатам Николаевского городского совета и заявили, что выйдут на митинги, если депутаты не проголосуют за необходимое перераспределение денег.

Артем Ильюк рассказал жителям своего округа, что сумма госсубвенции, которую он привлек в город – самая большая из всех, которые только были в Николаеве, но сейчас остаток денег, а это около 10 миллионов гривен, до сих пор не переведен на счета департамента ЖКХ. Депутаты Николаевского городского совета с января 2018 года игнорируют этот вопрос, а потому жители двух районов никак не могут получить долгожданные бесплатные индивидуальные газовые счетчики.

– Установка подомовых счетчиков газовыми монополистами уже привела к тому, что николаевцы оплачивают счета, которые в разы больше чем те, которые бы они платили при наличии индивидуальных счетчиков. Та работа, которую мы с вами начали, показала всей Украине, что мы можем на примере Николаева дать толчок к защите прав каждого украинца. Благодаря вам и моему представительству в Верховной Раде мы вместе смогли добиться газовой программы, которую продлили до 2021 года, мне удалось привлечь в город более 10 миллионов гривен на установку бесплатных индивидуальных газовых счетчиков, был введен запрет на установку подомовых счетчиков без согласия всех жильцов дома. Была проведена колоссальная работа.

- А сейчас некая группа людей, которая называет себя депутатами городского совета, саботирует это дело и блокирует полностью установку индивидуальных счетчиков. Такой суммы субвенции в Николаеве еще не было! Но депутаты, которые представляют каждого из вас в округах, вместо работы на благо горожан занимаются политикой, примеряют кресло мэра, секретаря горсовета. А нужно всего лишь сесть и проголосовать. Я обратился к каждому депутату, где потребовал проголосовать за наш с вами вопрос – результата нет.

Выслушав Артема Ильюка, жильцы домов обратились к депутатам Николаевского горсовета и в срочном порядке потребовали проголосовать за перевод денег в департамент ЖКХ, а также настояли, чтобы депутаты «наконец-то занялись своей работой и перестали мучить людей»:

– Мы, жители Корабельного и Ингульского районов Николаева, обращаемся к депутатам Николаевского городского совета. Мы уже четвертый месяц ждем, пока городские депутаты проголосуют за вопрос возврата из бюджета города на счета департамента ЖКХ почти 10 миллионов гривен для установки бесплатных индивидуальных газовых счетчиков. На многие наши дома газовщики установили общедомовые счетчики и теперь мы, жители этих домов, вынуждены платить непомерные счета за газ, который мы фактически не потребляем. Мы хотим индивидуального учета. Каждый должен платить за себя!

- Мы требуем, чтобы депутаты Николаевского городского совета наконец-то занялись своей работой – представили интересы жителей города. Вы местная власть, избранная нами – николаевцами, и мы ждем от вас реальной поддержки в решении наших проблем, а не создания искусственных препятствий.

- Как можно мучить людей тогда, когда выделены средства из государственного бюджета и деньги в городе есть, а вы просто должны дать разрешение для их использования. Можно понять, когда от городской власти нет помощи в решении наших проблем из-за нехватки средств, но деньги для наших газовых счетчиков есть и не помочь людям в этой ситуации – это преступление. Требуем рассмотреть на ближайшей сессии горсовета этот, жизненно важный для нас вопрос, проголосовать и дать возможность департаменту ЖКХ продолжить начатую в 2017 году инициативу Артема Ильюка по установке в каждой квартире наших домов бесплатных индивидуальных газовых счетчиков!

Жители Ингульского и Корабельного районов заявили, что если депутаты не проголосуют за вопрос по счетчикам, то они выйдут на митинги перед горсоветом и будут требовать немедленного принятия решения.

– Благодаря Артему Ильюку мы можем получить счетчики, и он бы давным-давно сделал все, если бы ему разрешили. Ни один депутат горсовета даже не шевелится. Мы готовы ехать на митинги, мы готовы поддержать народного депутата, весь наш дом это сделает. У нас приезжали ставить подомовой счетчик девять раз, но мы отстояли свои интересы и не дали им это сделать. Мы ждем индивидуальный счетчик и верим, что он у нас будет,– заявила жительница дома по улице Авангардной.

Народный депутат поддержал рвение жителей отстоять свои интересы и заявил, что предоставит автобусы и вместе с ними выйдет на митинги, чтобы городские депутаты не смогли уйти от своих прямых обязанностей и, в конце концов, проголосовали за перераспределение около 10 миллионов гривен.