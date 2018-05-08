Николаевские гонщики стартовали в чемпионате Украины по мини-ралли и готовятся к следующему этапу

Единственный николаевский семейный экипаж Евгения и Татьяны Гриневич представили Николаев на 1-м этапе Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» – ралли «Северин», который проходил в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».

В соревнованиях приняли участие, как опытные экипажи, так и новички, а длина специальных участков гонки составила 124 км. Одним из спонсоров подготовки николаевской команды к гонке стал морской порт «Ника-Тера».

- Автоспорт – это технический вид спорта и поэтому очень финансово затратный, - рассказал пилот команды Евгений Гриневич. - Мало кто может себе позволить заниматься автоспортом или выступать его спонсором, а без поддержки результатов не будет. В этом году на начальной стадии подготовки к сезону нас поддержал ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера». Благодаря этому мы сразу после новогодних каникул начали подготовку. Кроме этого, чтобы принять участие в первом этапе гонки, нам также помогли николаевские народные депутаты: Артем Ильюк, Тарас Креминь, Игорь Бриченко и компания «UPSS Terminal» в лице Дмитрия Фалько. Сейчас мы активно готовимся к следующему домашнему этапу и продолжаем дальше искать финансовую поддержку.

Николаевской раллийной команде уже четыре года. В состав экипажа, кроме пилота команды, входит штурман Татьяна Гриневич, механик Александр Стеблин, фотограф и во многом помощник команды Денис Сисин. Таким составом раллийная команда уже четыре года подряд принимает участие в чемпионате Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов», показывая разные результаты, в том числе и второе место по классическому ралли.

- Автоспорт в Украине и, тем более в Николаеве, не так популярен, как во всём мире, но мы рискнули поддержать талантливых спортсменов и дать им возможность защищать наш город на всеукраинских соревнованиях, - поделился первый заместитель начальника «Морского специализированного порта Ника-Тера» Анатолий Дворник. – Наше предприятие постоянно поддерживает развитие разных видов спорта в Николаевском регионе, выступая спонсором масштабных турниров, оказывая помощь спортсменам для участия в различных чемпионатах, помогая усовершенствоваться детским спортивным школам. Мы желаем николаевской раллийной команде успехов, удачи и новых достижений. Пусть с каждым годом внимание к украинскому автоспорту растет, а количество участников, зрителей и спонсоров становится больше.

По словам Евгения Гриневича, результативно участвовать в чемпионате николаевскому экипажу удаётся по причине высокого уровня его организации, безопасности, хорошей подготовки трасс и многого другого.

- Я очень хочу развитие и популяризацию автоспорта в нашем городе, - добавил Евгений Гриневич. - Чтобы чиновники и власть города наконец-то обратили свое внимание на эту проблему. Очень тяжело готовить технику, искать бюджет на сезон, проводить тесты и делать всё это одновременно. Отлично, что у нас есть отзывчивые люди и компании и, конечно, такая классная команда, которая справляется с такими сложными задачами и показывает результаты.

Николаевские гонщики на первом этапе чемпионата Украины прошла все необходимые для участия административные и технические проверки, ознакомилась с гоночной трассой и участвовала в официальном открытии соревнований. День гонки для «Nikolaev Rally Team» начался предстартовым осмотром машины, а после команду ожидали три спецучастка. Первый проехали с небольшими проблемами в проводке, что привело к отставанию по времени от лидера на 1:09.94 и вывело команду на 4-е место. После чего в сервис-парке механик Александр Стеблин оперативно обнаружил и устранил проблему, и уже на втором участке время улучшилось почти на минуту – команда заняла второе место. Третий заезд стал роковым – экипаж взял тот же темп и уверенно уменьшал отставание от лидера, но в середине заезда, после появления постороннего звука в работе двигателя последовал сильный удар, что привело к полному выходу автомобиля из строя.

Стоит отметить, что «Nikolaev Rally Team» не отчаивается, а наоборот, как настоящие боевые спортсмены готовится к новой гонке – следующему этапу «Кубка Лиманов» - ралли «Николаев», который состоится уже на домашних трассах 23-24 июня. Команда сейчас активно занимается подготовкой и поиском поддержки. Поэтому полагаются на внимание неравнодушных бизнесменов к развитию раллийного спорта и просто на поддержку болельщиков.

Справка:

Мини-ралли – одна из форм классического ралли, которая в большинстве стран называется ралли-спринтом. В отличие от «большого» ралли, ралли-спринты проводятся на ограниченном числе спортивных участков: как правило, один или два на всю гонку, на которых экипажи сражаются несколько раз подряд. Второй важной особенностью мини-ралли является очень компактный формат трассы: парк сервиса и штаб соревнований размещены в непосредственной близости от специальных участков, а почти вся дистанция этапа фактически является закрытой для постороннего движения.