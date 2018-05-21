«Не хлебом единым»: силами Юрия Кормышкина в Калиновке заложили первый камень Храма Успения Пресвятой Богородицы

В селе Калиновка Еланецкого района продолжаются строительные работы по возведению Храма Успения Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской областной организации партии «Наш край».

В воскресенье, 20 мая, здесь состоялось историческое событие – был заложен первый камень храма. Такой шаг стал возможным благодаря депутату областного совета, главе областной партийной организации «Наш край», генеральному директору группы компаний «ПАЕК» Юрию Кормышкину. Он выступил главным меценатом строительства церкви в этом селе.

- Своим вкладом в развитие и строительство этого храма я благодарю землю, которая приняла меня в 2005 году. Ведь своими действиями мы должны доказывать любовь к тому месту, где мы живем и занимаемся своим любимым делом. В первую очередь, я хочу поблагодарить громаду села Калиновка за то, что когда-то вы мне поверили. И возведение храма мы должны совершить для нас самих. Я считаю это святым местом и верю, что вместе с вами мы очень быстро построим храм! И наконец, сможем ходить в него и говорить Господу Богу спасибо за то, что мы живы и здоровы, - выступил Кормышкин.

В свою очередь, протоиерей Николай Фатич благословил дальнейшее строительство храма.

- Словно солнце светит с неба, так и у нас в душе. Потому что действительно на святую Калиновскую землю сошло благословение. Вы видите, какой уже сделан прекрасный фундамент, цоколь. Юрий Анатольевич, вы строите церковь и в том числе вы строите дом. Потому что в этой церкви будут собираться люди для молитвы. И мы надеемся, что этот храм будет наполняться верующими православными христианами. Будут сиять купола, бить колокола и призывать всех нас в храм Божий к молитве, к одной единой семье, - обратился он к присутствующим.

По словам главы Калиновского сельсовета Владимира Булаха, этим событием все присутствующие открыли еще одну страницу жизни села.

- Мы думаем, что это место, которое мы сегодня освящаем, станет местом, куда люди смогут прийти и очистить свою душу и сердце. Всех односельчан я поздравляю с этим праздником. Желаю всем крепкого здоровья, уюта, Божьей Благодати. С праздником вас! - поблагодарил депутата председатель местного сельсовета и поздравил присутствующих гостей.

А вот председатель Еланецкого райсовета Василий Богданцев назвал возводимый храм новой жемчужиной их района.

- Этот день, 20 мая 2018 года станет историческим для всей Калиновки, потому что сегодня мы начинаем восстанавливать душу. Юрий Кормышкин, как человек, который выращивает хлеб, прекрасно понимает, что не только хлебом единым. И храм, который строится сегодня его силами и силами людей, которые его поддержали, заставит нас задуматься над тем, что является главным в жизни. Восстановленный храм в Калиновке – еще одна жемчужина на весь Еланецкий район, - уверен Богданцев.

Елена Посашкова, председатель Еланецкой РГА также поблагодарила всех, кто приобщился к развитию еще одного храма на территории района.