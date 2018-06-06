Улыбки, командный дух, азарт: в Корабельном районе прошла детская спартакиада

Во вторник, 5 июня, состоялась спартакиада среди дошкольных учебных заведений Корабельного района.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».

В этот раз мероприятие проходило на базе школы №29, в нем приняло участие 11 команд. В гости к детям пришли представители городской власти, администрации Корабельного района и «Морского специализированного порта Ника-Тера».

Перед началом интересных эстафет каждая команда ярко и креативно презентовала своё название и показала свою форму. Среди них были и «берёзки», и «живчики», и «буратино», и «золотые рыбки», а также много других интересных персонажей. Председатель профсоюзного комитета ООО «МСП Ника-Тера» Юлия Кошко пожелала юным спортсменам успехов и интересных игр.

- Нам приятно видеть, когда спортом занимаются с юных лет, ведь мы понимаем, что растёт здоровое и активное поколение, - выступила Юлия Кошко. С нашей стороны мы всегда будем стараться поддерживать спортивные инициативы, ведь спорт – это здоровье и жизнь. Нас радует блеск в ваших глазах и ваши улыбки, пусть так будет всегда! Всем командам удачи и интересных игр!

Организаторы подготовили много интересных заданий и эстафет. Участники и собирали фрукты, и проходили лабиринты, и прыгали, и бегали. Самое главное - дети поддерживали друг друга и болели за своих соперников. Поэтому на финише «победила дружба» и все команды получили спортивные подарки от морского порта «Ника-Тера» и были награждены грамотами от администрации Корабельного района.

Также для всех участников, болельщиков и гостей выступали танцевальные коллективы – ансамбли «Водограй» и «Улыбка».