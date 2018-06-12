Экскурсия в порту, морские путешествия и турнир по волейболу, - на «Ника-Тере» прошел День друзей

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

Дети смогли поболеть за своих пап, которые соревновались в волейбольном турнире в рамках спартакиады для сотрудников порта. Долгожданное мероприятие прошло под темой «День друзей» - именно в этот день, 9 июня в мире отмечали самый «дружный праздник». Сперва юным гостям рассказали, что же их сегодня ожидает, а также поделились более подробной информацией о месте, где работают их родители или близкие родственники.

- Дети – это наша инвестиция в будущее, - поделился заместитель начальника ООО «МСП Ника-Тера» - директор по безопасности Олег Иващук. – Порт каждый год проводит подобные мероприятия, которые не только сплачивают наш коллектив, но и знакомят детей сотрудников друг с другом, и главное с местом работы их родителей. Этот день точно запомнится им с хорошей стороны. От лица руководства «Ника-Теры» мы будем продолжать следовать традициям и проводить долгожданные мероприятия для наших коллег, - добавил Олег Иващук.

Портовики удивили детей далеко не один раз: каждый смог вблизи увидеть спецтехнику и её работу, посидеть в кабине каждой погрузочной машины, почувствовать себя пожарным и покрутить руль спасательного автомобиля. Особенно пользовались популярностью для «фото на память» среди юных гостей – пожарные машины, новый колесный погрузчик Caterpillаr и мобильный грейферный перегружатель Sennebogen.

После того как сотрудники порта показали трюки на спецтехнике, экскурсия продолжилась на станции разгрузки автозерновозов. Там дети познакомились с технологией разгрузки и впервые увидели, как переворачиваются автомобили. Но экскурсия на этом ещё не заканчивалась, и впереди ждали новые сюрпризы. Не только дети, но и взрослые были приятно удивлены подготовленному «спецэффекту» от пожарного депо порта, а также пришвартованному судну и демонстрации технологии его погрузки.

«На десерт» юные гости познакомились не только с грузовыми районами порта от экскурсовода, начальника отдела по охране труда Татьяны Потапенко, но и с административным зданием и облагороженной зелёной зоной.

После этого детей ждали яркие впечатления – все отправились на Ремонтно-механический участок «МСП Ника-Тера», где для них была приготовлена развлекательная программа. Каждый ребёнок не остался без внимания: кто играл в квест, разгадывая загадки, кто участвовал в конкурсах, путешествуя по морям и океанам, а кто прыгал на батуте.

Многие поддерживали своих спортивных пап, принимающих участие в ежегодном турнире по волейболу среди разных подразделений порта. В этом году за Кубок победителя на протяжении целого дня боролось 9 команд. Золотыми призёрами стали сотрудники Грузового района № 1, серебряными – Служба механизации порта, а бронзу отвоевала команда Грузового района №3. Дальше места расположились так: Грузовой р-н №4, СЭЭО, Грузовой р-н №2, Команда от Управления порта, ОКСиР и Служба безопасности порта.

- Все сотрудники в хорошем приподнятом настроении от игры, - поделился заместитель начальника «МСП Ника-Тера» – коммерческий директор Валерий Сальников. – Порт ежегодно проводит турнир по волейболу и сегодня не исключение – приятно видеть такое количество команд на поле и быть частью интересной и азартной игры. Наша компания проводит турниры для сотрудников по разным видам спорта и всегда выступает за здоровый образ жизни.

По словам участников семейного праздника, День друзей в «Морском специализированном порту Ника-Тера» прошёл весело и очень впечатлительно. Детская память сохраняет самые яркие и позитивные дни, а этот день точно останется в их памяти.