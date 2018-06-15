Портовики «Ника-Теры» пополнили «банк крови» для Николаевской детской областной больницы

Во всем мире 14 июня отмечают День донора. В Николаеве в этот день количество желающих сдать кровь увеличивается в два раза. Не стали исключением и сотрудники «Морского специализированного порта Ника-Тера», которые в этот день сдали более 20 литров крови для Николаевской областной детской больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

Стать донором можно в любой день, тем самым спасти жизнь другого человека. Как известно, каждый третий человек из многомиллиардного населения Земли хотя бы раз в жизни нуждается в донорской крови.

В морском порту «Ника-Тера» уже много лет поддерживается традиция сдавать кровь 14 июня. Кроме этого, на предприятии работает около 50 почётных доноров, которые сдают кровь по несколько раз на протяжении всего года.

- Донор – звучит гордо, ведь само слово происходит от латинского «donare» - «дарить», поэтому тот, кто сдаёт кровь, дарит жизнь и здоровье другому человеку, - поделилась старшая медсестра здравпункта ООО «МСП Ника-Тера» Светлана Галабир. – Когда к нам обращаются горожане, наши сотрудники порта всегда откликаются и сдают кровь в любое время, когда это требуется. А так уже на протяжении многих лет у нас принято в День донора приобщаться к благому делу. Сегодня нас было около 40 человек, кроме этого наши работники сдают не только кровь (450 мл), но и плазму (500 мл), - добавила Светлана Галабир.

С самого утра в Областной станции переливания крови ждали своей очереди сотни николаевцев. Перед тем как поделиться своей кровью, необходимо сдать анализ, пройти консультацию врача, позавтракать сладким чаем с печеньем и только после этого стать по-настоящему донором.

- Сегодня я впервые сдал кровь и чувствую себя отлично – у меня ощущение, что сделал что-то хорошее и нужное, - поделился начальник отдела материально-технического снабжения ООО «МСП Ника-Тера» Василий Козинец. - Я призываю людей заниматься донорством, потому что это очень важно, и никто из нас не знает, кому и когда могут понадобиться именно эти 450 мл – возможно, они спасут чью-то жизнь.

Своим участием сотрудники «МСП Ника-Тера» показывают, что сдавать кровь – это безопасно и совсем не страшно, тем самым призывая всех по возможности стать донором. Стоит отметить, что на «Ника-Тере» поощряют инициативу сотрудников, пожелавших добровольно сдать свою кровь, и обеспечивают им все льготы и гарантии, предусмотренные действующим законодательством. Можете последовать примеру портовиков и тоже проявить милосердие, став донором.

По словам главного врача Николаевской областной станции переливания крови Валерия Чинякова, кровь нужна всегда, ведь в городе и области каждый день она необходима пациентам при проведении разной сложности операций, роженицам, тем, кто попадает в аварии. Кроме этого Валерий Чиняков отметил, что кровь имеет свой срок годности – это 30 дней, поэтому банк крови всегда необходимо обновлять и пополнять. Для этого обращайтесь в Областную станцию переливания крови по адресу: Николаев, переулок Радио, 2, с 8:00 до 13:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе иметь паспорт с пропиской.