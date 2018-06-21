Специалисты николаевского университета разработали инструкцию для абитуриентов, которые не сдали ВНО

Специалисты Университета им.П.Орлика разработали инструкцию для абитуриентов, желающих получить высшее образование, но не сдавших ВНО. Она разработана как комплекс моделей жизненных ситуаций.

Ситуация 1.

Набранных баллов ВНО недостаточно для поступления на избранную специальность

Другой образовательный уровень

Например, чтобы поступить в университет им. П.Орлика на специальность «Фармация», уровня «бакалавр» или «магистр», нужно сдать ВНО на достаточно высокие баллы.

Совсем другое дело - уровень «МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ», где требования к баллам совсем не так высоки. Однако, поступив на эту же специальность в колледж университета им.П.Орлика и получив через два года диплом «младшего специалиста», наш, казалось бы, неудачник, поступает на 3 курс бакалаврата и, наравне со своими одноклассниками, продолжает обучение. Только, в отличие от них, у него в кармане диплом фармацевта, соответствующего уровня, и законное право не только учиться, но и начинать работать по избранной специальности.

Перевод

Если баллов недостаточно для поступления на желаемую специальность, но вполне хватает для поступления на другую, менее престижную, специальность вуза. Поступайте и упорно учитесь, потому что, после окончания 1 курса, вы имеете абсолютно законное право перевестись на специальность, избранную первоначально. Хотя может оказаться, что и новая специальность не менее интересна.

Ситуация 2.

ВНО не сдавалось, но есть диплом квалифицированного работника

С дипломом квалифицированного работника Вы можете поступить в колледж университета им. П.Орлика на сокращенный срок обучения по сходной специальности (срок обучения от полутора до трех лет), а затем, получив диплом младшего специалиста, продолжить обучение в университете в течении двух лет на бакалаврате.

Ситуация 3.

Вы не сдали (не сдавали) ВНО, но имеете желание поступить в ВУЗ

Образовательный уровень младшего специалиста, на основе свидетельства о базовой общеобразовательной подготовке

В такой ситуации стоит вспомнить о своем свидетельстве об окончании девяти классов и, на основе него, поступить в колледж университета им П. Орлика.

«Зачем, ведь я теряю время»,- скажут некоторые абитуриенты. Однако расчеты свидетельствуют об обратном.

Обучение в колледже университета, на базе девяти классов, продолжается, в зависимости от избранной специальности, 3 или 4 года. После получения диплома «младшего специалиста», обучение на бакалаврате в университете им. П.Орлика, по сходной специальности, длится 2 года. Таким образом, общее время обучения составляет 5-6 лет.

Если ожидать год, чтобы сдать ВНО, а потом учиться (если повезет сдать ВНО), 4-5 лет, то временные затраты получаются абсолютно одинаковыми. Но, при этом, в плюсе диплом младшего специалиста и возможность раньше начать работать по специальности.

Получение диплома квалифицированного работника

В образовательном комплексе университета им. П. Орлика существует очень много коротких, по срокам обучения, рабочих профессий, близких к избранной Вами специальности. Например, рабочая профессия «младшая медицинская сестра по уходу за больными» и профессия уровня «младший специалист» «Медсестринство».

Для поступления на обучение по рабочей специальности не нужно сдавать ВНО или вступительные экзамены. Однако после ее получения (до одного года), выпускник, с дипломом квалифицированного работника, имеет право без ВНО быть зачисленным на первый курс, с сокращенный сроком обучения, образовательного уровня «младший специалист» в колледж университета им. П Орлика. А так как период обучения для лиц с дипломом квалифицированного работника сокращается на срок от 6 месяцев до одного года, наш выпускник не только обгоняет своих одноклассников на пол года, но и получает диплом, позволяющий ему работать.

Поступление в ВУЗы Евросоюза и США, работающие по программе двойных дипломов, с университетом им. П. Орлика

И, поверьте, это только маленькая часть вариантов, возможных для абитуриента, чтобы не потерять год и начать учиться.

Главное, правильно выбрать вуз, предлагающий разнообразие специальностей, образовательных уровней и моделей учебной деятельности, при наличии которых ни один человек, желающий получить образование, не останется за бортом учебного заведения.

Именно такое разнообразие моделей обучения и образовательных уровней, от рабочей профессии до магистра, предлагает Международный классический университет имени Пилипа Орлика.

Консультации по выбору модели обучения для абитуриентов, не сдавших ВНО или недобравших баллы, проводятся в приемной комиссии университета по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, телефон приемной комиссии (0512)59-30-01, 55-07-36, 050-394-72-87, www.mku.edu.ua