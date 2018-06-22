Специалисты «Николаевоблтеплоэнерго» обменялись опытом с коллегами из Кишинева

Во вторник, 19 июня, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» посетили представители теплогенерирующей компании «Termoelectrica», которая является лидером по предоставлению услуг по отоплению в городе Кишиневе.

Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Основной целью визита был обмен знаниями и опытом.

- Мы рады приветствовать наших коллег из Кишинева у нас на предприятии. Это бесценный опыт и знания, которые не найдешь в учебниках. Мы представили им свое предприятие, непосредственно побывали в двух котельных. В самом конце была интересная дискуссия по отдельным вопросам деятельности теплогенерирующих предприятий. Безусловно, такие встречи важны, - отметил главный инженер предприятия Кирилл Куприй.