ГФС просит николаевцев своевременно уплатить налог на недвижимость

Государственная фискальная служба просит николаевцев ответственно отнестись к уплате налога на недвижимость и своевременно выполнить налоговые обязательства.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.
К 1 июля сформированы и направлены физическим лицам-плательщикам почти 40 тысяч уведомлений-решений об уплате налога на недвижимость и соответствующие платежные реквизиты.
«Обращаем внимание, что в случае установления расхождений в указанном налоговом уведомлении-решении и возникновения других вопросов по уплате налога необходимо обращаться в Главное управление ГФС в Николаевской области по телефону: 47-00-84, или по адресу: Николаев, улица Чкалова, 20, кабинет 728. В случае возникновения у налогоплательщиков вопросов по погашению налогового долга, просим обращаться по телефонам: 47-04-15, 47 01-12, 47-01-31 или по адресу: улица Чкалова, 20, кабинеты 724, 726», - сообщили в ведомстве.