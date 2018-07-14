ГФС просит николаевцев своевременно уплатить налог на недвижимость

Государственная фискальная служба просит николаевцев ответственно отнестись к уплате налога на недвижимость и своевременно выполнить налоговые обязательства.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

К 1 июля сформированы и направлены физическим лицам-плательщикам почти 40 тысяч уведомлений-решений об уплате налога на недвижимость и соответствующие платежные реквизиты.