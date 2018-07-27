В Коблево провели рейд и «объявили войну» незаконной торговле

В курортной зоне Коблево провели рейд против незаконной торговли. Первые рейды по ликвидации беспорядочных торговых точек принесли результаты.

Об этом сообщает «Koblevo.news».

Для того, чтобы навести порядок на улицах курорта и прекратить беспорядочную, как правило выносную, и порой опасную для здоровья гостей Коблево торговлю, глава сельсовета Владимир Панич совместно с активистами «Сообщества предпринимателей Коблево» создал специальную комиссию. В ее задачи вошла проверка разрешительных документов на торговлю, договоров на вывоз мусора, а также освобождение проезжей части от прилавков и автомобилей, груженных овощами и фруктами, мешающих проезду муниципального транспорта, пожарных машин и машин «скорой помощи».

Главой рейдовой комиссии стал Олег Ангелов, заместитель председателя «Сообщества предпринимателей Коблево», который также является главой отраслевого совета при исполкоме. В комиссию также вошли представитель земельной комиссии, специалист по благоустройству и два сотрудника полиции.

Первый рейд прошел 25 июля – он стартовал с 10:00 от кафе «Тополек» на проспекте Курортном и затянулся до самого вечера. Уже после 17:00 в самом начале Курортного проспекта был перемещен с дороги целый рынок, который просто заполонил обочину проезжей части и саму дорогу своими прилавками.

- Дорога должна быть свободной. Это вопрос принципиальный и жизненно важный в первую очередь для отдыхающих. По этим дорогам должны иметь возможность свободно и быстро проехать пожарные машины и другая техника МЧС, – рассказал Олег Ангелов.

Также провели беседы с владельцами торговых точек вдоль дороги, ведущей на «молдавские базы». Нарушителям даны два дня на заключение договоров с КП «Селькоммунхоз» на вывоз мусора, а также оплату разрешений на ведение торговой деятельности в бюджет Коблевской общины.

Всего за один день комиссия обошла более 50 торговых точек и кафе, из которых меньше трети имели при себе все необходимые документы. Остальным были выданы предписания, выполнение которых будет проверено этой же комиссией по истечению оговоренных двух дней. В случае невыполнения требований сельсовета и общественников на нарушителей будут наложены штрафы в размере от 340 до 1800 гривен.

- Мы не хотим их выгонять. Мы хотим, чтобы все торговцы и все, кто ведет предпринимательскую деятельность на территории курорта, узаконили свой бизнес. А те, кто не хочет этого делать, будут вынуждены уйти сами собой, потому что подобные комиссии будут поставлены на поток, и всегда будут неожиданными для таких «бизнесменов», – уточнил Олег Ангелов.

По его словам, подобные рейды будут проводиться в Коблево ежедневно. Места и маршруты держатся в секрете. По плану проверка продлится до 27 июля, но по предварительной оценке, обойти всех торговцев не хватит и недели. В связи с этим, скорее всего, сельсоветом будет создана мобильная группа, которая продолжит проверки до конца августа.