«Наш край» поддержит передачу «Искры» в собственность Николаева, если там будет социально-важный объект

Юрий Кормышкин Фракция «Нашего края» в Николаевском областном совете поддержит вопрос передачи кинотеатра «Искра» из областной в городскую собственность при условии, если на месте полуразрушенного здания появится социально-важный объект для города Николаева.

Об этом заявил глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин, передает пресс-служба политсилы.

Он убежден, что вопрос передачи такого объекта должен решаться на «холодную голову», а не под жаркие лозунги отдельных политиков, которые в преддверие выборов всячески пытаются заработать хоть какие-то баллы.

- Жаль, что некоторые депутаты, чтобы заработать какие-то баллы перед приближающимися выборами, вводят в заблуждение граждан и не стесняются безосновательно обвинять своих коллег по депутатскому корпусу. Я говорю о ситуации, которая сложилась вокруг вопроса о передаче разрушающегося кинотеатра «Искра» из областной в городскую собственность. Да, власть виновата в том, что сегодня здание находится в более чем плачевном состоянии. Но оно начало разрушаться не сегодня и не вчера! И только человек, далекий от нашего края и не любящий родной регион, может оставаться равнодушным, а я надеюсь, что таких людей ни в Николаевском областном, ни в городском советах нет. Потому давайте уважать друг друга и совместно решать сложившуюся проблему, вместо того, чтобы перекидывать друг на друга вину, - сказал Юрий Кормышкин.

Глава «Нашего края» отметил, что он, как лидер фракции и просто как обычный житель Николаева, не против передачи кинотеатра в собственность города. Но в решении такого вопроса должна быть и четко сформулированная позиция не только со стороны депутатского корпуса облсовета, но и готовность депутатов Николаевского городского совета принять в собственность этот объект, а вместе с тем и ответственность за его дальнейшую судьбу.

- Согласно действующему законодательству: «Передача об'єктів з державної у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах здійснюється за наявності згоди відповідних… міських рад, якщо інше не передбачено законом, а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст – за наявності згоди районних або обласних рад, якщо інше не передбачено законом». То есть, у нас действительно есть обращение мэра Николаева Александра Сенкевича с просьбой о передаче городу «Искры». Но подобное решение исключительно принимают советы, а не мэр, губернатор или кто-либо другой. Пока соответствующего решения городских депутатов нет. Но как только оно появится, фракция «Нашего Края» будет готова поддержать эту инициативу и совместно с городскими коллегами приложить максимум усилий, чтобы исправить ошибки и на месте существующих руин сделать что-то действительно полезное для общества, - подчеркнул Юрий Кормышкин.

Также Юрий Кормышкин предложил городским депутатам вместе с «Искрой» забрать интернат №4, который находится на улице Адмиральской.