В местные бюджеты на Николаевщине поступило более полумиллиарда гривен единого налога, - глава управления ГФС Копица

Владимир Копица Фискальная служба Николаевщины по состоянию на 25 октября обеспечила поступление в местные бюджеты области свыше 550 миллионов гривен единого налога, что на 45 миллионов больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

От физических лиц-предпринимателей мобилизовали в бюджет единого налога на сумму почти 312,5 миллиона, от юридических лиц – 238,4 миллиона гривен.

По словам начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Владимира Копицы, единый налог существенно и стабильно пополняет местные бюджеты Николаевщины и является важным финансовым источником в решении социально-экономических вопросов региона. Поступления единого налога составляют 12% от общих поступлений в местные бюджеты.